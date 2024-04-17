Burdur'da samanlıkta çıkan yangında bir kişi yaralandı

Burdur'da merkeze bağlı Çallıca köyünde yaklaşık bin saman balyasının zarar gördüğü yangında bir kişi yaralandı.

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Gürsel Gök'e ait samanlıkta yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Gök, itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bin saman balyası ile tarım makinesi zarar gördü. Yangında hafif yaralanan Gök, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tefenni ilçesine bağlı Beyköy'de de Ali Karadere'ye ait kerpiç evde yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.