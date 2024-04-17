Mersin'de çok sayıda aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde park halindeki çok sayıdaki aracın lastiklerini kesici aletle patlatan şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Cami Şerif Mahallesi'nde park halindeki çok sayıda aracın lastiklerinin önceki gün kesici aletle patlatılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin D.K. olduğunu ve olay sonrası aracıyla bölgeden uzaklaştığını belirledi.
D.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.