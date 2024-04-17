'Hastanede köpek barındırma' iddiaları! Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada kedi ve köpek gibi hayvanların hijyen açısından hastaneye girişlerinin engellendiği, köpekleri toplattığı iddia edilen doktorun görevine devam ettiği ve hakkında başlatılan herhangi bir soruşturma olmadığı da kaydedildi.

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Diyarbakır'daki bir hastanede görev yapan Prof. Dr. Şafak Kaya'nın, hastanenin bahçesindeki başıboş köpekleri toplattığı, Bakan Yardımcısının araya girerek hayvanları bahçeye geri getirttiği, Kaya hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hastanemiz ve çalışanları hakkında bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan video ve yazışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizin önceliği hasta güvenliğini sağlamaktır. Bunun için en önemli hususlardan biri de hijyen kurallarına uyulması ve bu alanda sıkı denetimlerin yapılmasıdır.



Hastane çevresinde bulunan kedi, köpek gibi hayvanların özellikle hastane acil servis, yatan hasta servisleri ve ayaktan hasta birimlerine girişi, hasta sağlığını tehlikeye atacağından engellenmektedir. Aksi bir durum söz konusu değildir.



Ayrıca hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şafak KAYA, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olup hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.



Hayvanların hastane yerleşkesinde veya binasında barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu hususta hastane enfeksiyonlarını önleme koşullarının gerektiği tüm tıbbi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili Bakanlıktan herhangi bir yetkili tarafından farklı bir talimat verilmesi de söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.