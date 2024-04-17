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Asgari ücrete ara zam ve emekliye seyyanen zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Asgari ücrete ara zam ve emekliye seyyanen zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı. Işıkhan, ayrıca emeklilere enflasyon farkı dışında bir çalışma olmadığını söyledi.

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Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı tartışmaları sürerken önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Işıkhan, TBMM'de AK Parti grubunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, "Asgari ücretliye ara zam olmayacağını belirterek "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde  devam ediyor " dedi.

Emeklilere ilave zam çalışması yok

Bakan Işıkhan ayrıca emekliler için de konuştu. Işıkhan, sorulan bir soru üzerine, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücretlilere herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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