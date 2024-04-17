Pirelli Cinturato All Aeason SF3 en iyi dört mevsim lastiği seçildi

Pirelli Cinturato All Season SF3, Alman Auto Bild Sportscars ve İtalyan alVolante dergilerinin pazardaki önde gelen dört mevsim lastikleri karşılaştırdığı testlerinde en iyi dört mevsim lastiği oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cinturato All Season SF3, Auto Bild Sportscars'ın ıslak asfalttaki karşılaştırmalı testinde hem düz yolda hem de virajlarda suda kızaklama direnci ve kontrol açısından "örnek" olduğunu gösterdi. Lastik kuru zeminde de en iyi frenleme, kontrol, direksiyon tepkisi ve dönme direncine sahip olduğunu kanıtladı.

Auto Bild Sportscars'a göre Pirelli lastikleriyle karlı zeminde dahi mükemmel sonuçlar elde edildi. Alman dergisi "Yeni dört mevsim lastik her türlü hava koşulundaki sürüş özellikleriyle ikna ediyor." ifadesini kullanırken İtalyan dergisi alVolante ise "Pirelli Cinturato All Season SF3, ıslak ve kuru zeminde frenleme açısından üstün başarısıyla öne çıkıyor." yorumunu yaptı.

Dekra, Cinturato All Season SF3'ün frenleme performansını överken TÜV SÜD de lastiği performans işaretiyle ödüllendirdi. Lansman serisindeki tüm ebatlar ayrıca ıslak zeminde kavrama kategorisinde Avrupa etiketinin en yüksek puanı olan "A" sınıfında değerlendirildi.

Pirelli Cinturato All Season SF3, bir yaz lastiğine yakın denge, akustik konfor ve dönme direnci seviyeleriyle yılın en sıcak aylarında bile iyi performans sergiliyor.



3PMSF işaretinin de gösterdiği gibi sert kış koşullarında test edilen karlı zeminde kavrama özelliği sayesinde soğuk mevsime de uygun bir lastik olarak kullanılabiliyor. Bu çok yönlülük, koşullara göre şekil değiştiren 3D kılcal kanal teknolojili uyumlu sırt deseni sayesinde elde edilirken geniş bir sıcaklık aralığında etkin olan yenilikçi hamurların eklenmesiyle destekleniyor.

16-20 inç arası ebatlarda sunulan Cinturato All Season SF3, kompakt veya orta boy otomobil sürücülerinin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ailesine katılarak Cinturato P7 ve Cinturato Winter 2'nin yanında yer alıyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların özelliklerini desteklemek amacıyla geliştirilen Pirelli Elect teknolojisi, belirli ebatlardaki Cinturato ürünlerinde de sunuluyor.