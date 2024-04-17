Eskişehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Abone ol
Saithalimpaşa Mahallesi'nde tarla yolunda seyreden Zekeriya Şanlı (74) idaresindeki 26 AHM 369 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şanlı, devrilen traktörün altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin kontrolünde Şanlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şanlı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.