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İstanbul'da terör DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı!

İstanbul'da terör DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen polislerce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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