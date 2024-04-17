CHP'li Veli Ağbaba'nın jet yakıtı yalanı TBMM Genel Kurulu'nu karıştırdı

Türkiye'ye turist taşıyan İsrail uçaklarına verilen jet yakıtıyla ilgili CHP'li Veli Ağbaba, İsrail savaş uçaklarına jet yakıtı verildiğini iddia edince TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.

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TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile CHP arasında İsrail'le ticaret gerilimi yaşandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti'ye yönelik Meclis kürsüsünden sert eleştirilerde bulundu.

Ağbaba'nın açıklamalarına AK Parti sıralarından sert tepkiler gelirken, konuşma sonrası tansiyonun yükseldiği Meclis'te iktidar ve muhalefet sıraları birbirine girdi.

"Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe"

Ağbaba, Meclis sıralarına "Yatacak yeriniz yok. İkiyüzlüler. Bir yandan Gazze için gözyaşı döküp, bir yandan da İsrail jetlerine yakıt taşıyorsunuz. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe" ifadeleriyle yüklendi.

"CHP İsrail'i kınamadı"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ağbaba'nın açıklamaları sonrasında kürsüye gelerek söylenenlere yanıt verdi. CHP'nin İsrail'i kınamadığını ve asıl faili gizlediğini iddia eden Zengin, AK Parti iktidarının Filistin'e tam destek verdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat: İsrail'e satılan yakıt, turist getiren hava yolu uçaklarına satılan yakıttır

Geçtiğimiz günlerte TRT Haber canlı yayınına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek "Türkiye'de uçak yakıtı satan iki özel akaryakıt şirketi var. İsrail'den Türkiye'ye çok sayıda turist geldi. Sivil uçuşlar bir müddet devam etti. Uçuşlar, birkaç ay önce iptal edildi. İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor." ifadelerini kullandı.

İş dünyası İsrail'e ihracat kısıtlamasına destek vermişti

Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. İş dünyasının temsilcileri de Bakanlığının bu kararını yerinde bulduklarını, bunun diğer ülkelere de sirayet etmesini umduklarını ifade etmişti.