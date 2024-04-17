ABD'den İsrail'in İran'a olası misillemesine onay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrası İsrail’e yaptığı misillemeye karşılık verme konusundaki kararı İsrail’in vereceğini, ABD olarak bölgede çatışmaların yayılmasını istemediklerini ve İsrail’i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

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Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, basın toplantısında, İran-İsrail gerilimiyle ilgili soruları cevapladı.

ABD’nin bölgede çatışmaların yayılmasını istemediğini vurgulayan Ryder, İsrail’in ABD'nin bu mesajını alıp almadığı şeklindeki soruya "İsrail adına konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Ryder, İsrail’in İran’a karşılık vermesi durumunda ABD’nin nasıl bir tepki vereceğine dair soruyu, "varsayımsal" bularak cevaplamadı. Ryder, "İsrail'in olası tepkisine gelince, bu yine İsrail'in vereceği egemen bir karardır." ifadesini kullandı.

"İsrail’e her şartta koşulsuz destek vermenin, ABD’nin çatışmaların yayılmasını önleme konusunda İsrail üzerindeki etkisini ortadan kaldırmıyor mu?" şeklindeki soru üzerine Ryder, şöyle konuştu:

"İsrail, tehlikeli bir bölgede yaşıyor. Burada bir adım geri atıp ABD-İsrail savunma ilişkisine, İsrail'le onlarca yıldır sürdürdüğümüz ilişkiye bakmanın ve ABD'nin İsrail'in yaşadığı bölgeyi tanıdığını yeniden anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. İsrail kendini savunamazsa bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik tehditler ortaya çıkabilir ve bu kadar deyip bırakıyorum."

Ryder, denizden insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye kurulacağı açıklanan geçici liman çalışmalarının da planlandığı şekilde devam ettiği, kurulumun bu ay sonu biteceği bilgisini paylaştı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail başını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.