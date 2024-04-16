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Lezita’daki grevde yeni gelişme! 483 işçi için ihtiyati tedbir kararı alındı

Lezita’daki grevde yeni gelişme! 483 işçi için ihtiyati tedbir kararı alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita fabrikasında 41 gündür süren grevle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Denizli 2. İş Mahkemesi, yetkili sendika olan Öz Gıda İş'in grev kararının ardından, Lezita yönetimi tarafından grevci işçilerin yerine hukuksuz bir şekilde 483 işçinin işe alındığını tespit etti. Mahkeme, bu işçilerin ihtiyati tedbirle işten çıkarılmasına karar verdi.

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Abalıoğlu Lezita grevinin 41. gününde Denizli 2. İş mahkemesinin verdiği ihtiyati tedbir kararı grevci işçiler arasında sevinçle karşılanırken, Lezita yönetiminin greve çıkan işçilerin yerine hukuka aykırı biçimde işçi alımı yaptığı da mahkeme kararıyla tespit edilmiş oldu. Abalıoğlu Lezita fabrikasında örgütlenme yetkisi alan Öz Gıda İş Sendikası’nın aldığı 6 Şubat 2024 tarihli grev kararı sonrası, Lezita tarafından işe alınan 483 işçinin hukuka aykırı şekilde alındığı tespit edildi.

Lezita yönetimi İcra memurlarına engel çıkardı

Öz Gıda İş Sendikası avukatları, Denizli 2. İş Mahkemesi tarafından 483 işçi için verilen ihtiyati tedbirle çıkarılma kararının uygulanması için İcra memurları ile birlikte Abalıoğlu Lezita fabrikasına gitti. Lezita yetkililerinin, avukatlarını bekledikleri gerekçesi ile icra memurlarını bir süre beklettiği, avukatlar geldikten sonra ise bir süre de fabrika genel müdürünün gelmesinin beklendiği öğrenildi. Fabrika genel müdürünün gelmesinin ardından Lezita yetkilileri, fabrika işçilerinin özlük bilgilerinin yer aldığı bilgisayar kayıtlarına ulaşamadıklarını söyleyerek icra memurlarını bir süre daha oyaladıkları belirtildi. Bunun üzerine icra memurlarının üretim alanında kimlik kontrolü ile hukuk dışı işe alınan 483 işçinin tespitini yapmak istemelerine karşı Lezita yöneticilerinin engel çıkardığı öğrenildi.

Hintli işçiler kimlik tespitinden kaçırıldı

Lezita fabrikasında Öz Gıda İş Sendikası avukatları ve icra memurlarının mahkeme kararını uygulama çabasının sürdüğü sırada, dışarıda alkış ve sloganlarla eylem yapan grevci işçiler, grev kırıcı 483 işçinin tespitten kaçırılma girişimine karşı alkış ve sloganlarla tepki gösterdi. Abalıoğlu Lezita yönetiminin Hindistan’dan getirerek işe başlattığı Hintli işçilerin, fabrikaya girişten hemen sonra farklı bir alana götürülerek kimlik tespitinden kaçırılması grevci işçiler tarafından görüntülendi. Lezita yönetiminin mahkeme kararının uygulanmasına karşı yaptığı engellemelerin avukatlar ve icra memurları tarafından tutanakla tespit edilerek mahkemeye gönderileceği öğrenildi.

Çukutli: “Lezita grevimiz kararlılıkla sürecek”

Abalıoğlu Lezita’da 41. gününe giren grevle ilgili açıklamada bulunan Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli şunları söyledi: “41 gündür Abalıoğlu Lezita fabrikasında grevdeyiz. Lezita yönetiminin her türlü hukuk dışı uygulamalarına karşı son derece barışçıl şekilde grevimizi icra ediyoruz. Yetkili sendika olarak, Lezita yönetiminin hukuksuz uygulamalarına karşı çalışan işçilerimizin haklarını korumak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde hak arayışımızı ve sendikal mücadelemizi devam ettireceğiz.”

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