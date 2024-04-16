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NBA oyuncusu Onuralp Bitim'den kötü haber

NBA oyuncusu Onuralp Bitim'den kötü haber

NBA takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Onuralp Bitim, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

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