Ali Koç'tan TFF için olay iddia: Son derece yadırgadık

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Koç, TFF yöneticilerinin, özellikle alt ligdeki kulüpleri arayarak 'Maddi açıdan destek olacağız' gibi konuşmalar yaptığını ileri sürdü.

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Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri bugün bir araya geldi. Başkan Ali Koç toplantının ardından basın açıklaması düzenledi.

Bugün tek gündemlerinin TFF'nin seçim tarihi olduğunu ifade eden Koç, "Ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılmasında hemfikiriz. 18 Temmuz'un uygun olmayacağını düşündüğümüz için haziran ayını önerdik. Diyalogla yapalım, imza ve diyalogla yapalım veya sadece imza ile yapalım gibi düşünceler var. Biz bu değişimin olabildiğince hızlı yapılmasını istiyoruz. Bize gelen bilgi mevcut TFF başkanımızın aday olmayacağına dair. Aday olursa da, bu hakkıdır." dedi.

"FİKİR BİRLİĞİ VAR SEÇİMLER HAZİRAN BAŞINDA YAPILSIN"

Seçim tarihinin 18 Temmuz olmasından dolayı hoşnut olmadıkları belirten Ali Koç, "18 Temmuz'un yeni sezon planlaması açısından uygun olmayacağını düşündüğümüz için TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var." şeklinde konuştu.

ALT LİGDEKİ KULÜPLERE MADDİ DESTEK İDDİASI

Ali Koç son olarak ise ortaya çok ses getirecek bir iddia atarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir konuda rahatsız olan kulüplerimiz var. TFF yöneticilerinin, özellikle alt ligdeki kulüpleri arayarak 'Maddi açıdan destek olacağız' gibi konuşmalar yapmasını son derece yadırgıyoruz. Doğru olan da bu arkadaşın istifa etmesidir."