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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmek üzere Ankara’dan Doha’ya hareket etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerine devam ediyor.

Beştepe’deki kabine toplantısının ardından Ankara’dan ayrılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha'ya gitmek üzere saat 19.40'ta Ankara'dan hareket etti.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan resmi ziyaret için gittiği Katar’da yarın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

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