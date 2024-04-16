BIST 9.548
DOLAR 32,51
EURO 34,57
ALTIN 2.505,65
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Kim Min Jae için geri dönüş sinyali

Kim Min Jae için geri dönüş sinyali

Sezon başında büyük umutlar ile Bayern Münih'e transfer olan Kim Min Jae'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve eski takımı Napoli'ye geri dönebileceği konuşuluyor.

Abone ol

Sezon başında Napoli'den 50 milyon euro bonservis ile Alman panzeri Bayern Münih'e transfer olan Kim Min Jae için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 

Teknik direktör Thomas Tuchel ile yaşadığı problemler sebebiyle son haftalarda kadroya girmekte zorlanan başarılı savunmacının geleceği için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ TAKIMI NAPOLİ PUSUDA 

İtalyan basınından Il Mattino'nın haberine göre; Napoli'nin sansasyonel bir transfer planı var. İtalyan ekibi başarılı savunma oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Bu sezon son yılların en kötü lig performansına imza atan ve Bundesliga'da 11 yıl sonra şampiyonluğu Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te birçok futbolcu gibi Kim Min Jae de teknik direktör Thomas Tuchel ile sorun yaşadıktan sonra yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olan Kim Min Jae, İtalyan ekibiyle 33 yıl sonra unutulmaz bir şampiyonluk başarısı yakaladı ve bu sezon başında 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kendimiz bedel ödesek dahi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Kendimiz bedel ödesek dahi...
Suat Kılıç'tan 'erken seçim' açıklaması
Suat Kılıç'tan 'erken seçim' açıklaması
Erdoğan: İran-İsrail geriliminin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
Erdoğan: İran-İsrail geriliminin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
Mavi Vatan’da yeni sayfa: KALKAN DİHA
Mavi Vatan’da yeni sayfa: KALKAN DİHA
Fahrettin Koca: Bayram tatili boyunca 5,1 milyon acil servis hizmeti verildi
Fahrettin Koca: Bayram tatili boyunca 5,1 milyon acil servis hizmeti verildi
Çorum'da büyük tehlike! 6 işçi azot gazından zehirlendi
Çorum'da büyük tehlike! 6 işçi azot gazından zehirlendi
Putin ile İbrahim Reisi arasında kritik görüşme!
Putin ile İbrahim Reisi arasında kritik görüşme!
Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı!
Lokanta ve kafelerde KDV artıyor!
Lokanta ve kafelerde KDV artıyor!
Galatasaray kararını verdi! Zaniolo için rekor bonservis
Galatasaray kararını verdi! Zaniolo için rekor bonservis
Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi
KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi