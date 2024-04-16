Kim Min Jae için geri dönüş sinyali

Sezon başında büyük umutlar ile Bayern Münih'e transfer olan Kim Min Jae'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve eski takımı Napoli'ye geri dönebileceği konuşuluyor.

Abone ol

Sezon başında Napoli'den 50 milyon euro bonservis ile Alman panzeri Bayern Münih'e transfer olan Kim Min Jae için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Teknik direktör Thomas Tuchel ile yaşadığı problemler sebebiyle son haftalarda kadroya girmekte zorlanan başarılı savunmacının geleceği için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ TAKIMI NAPOLİ PUSUDA

İtalyan basınından Il Mattino'nın haberine göre; Napoli'nin sansasyonel bir transfer planı var. İtalyan ekibi başarılı savunma oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

Bu sezon son yılların en kötü lig performansına imza atan ve Bundesliga'da 11 yıl sonra şampiyonluğu Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te birçok futbolcu gibi Kim Min Jae de teknik direktör Thomas Tuchel ile sorun yaşadıktan sonra yedek kulübesine hapsoldu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olan Kim Min Jae, İtalyan ekibiyle 33 yıl sonra unutulmaz bir şampiyonluk başarısı yakaladı ve bu sezon başında 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer oldu.