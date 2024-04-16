KOAH hastası ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya nakledildi

Trabzon Havalimanı'ndan üç ayda 614 bin 456 yolcu seyahat etti

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Gündemimizde Karadeniz dahil birçok konu var

Necmettin Batırel 'ben olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam' dedi olay oldu