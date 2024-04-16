Öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

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İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında binaya dolan dumandan etkilenen bir apartman sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yatak odasında başladığı tespit edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.