BIST 9.571
DOLAR 32,48
EURO 34,57
ALTIN 2.477,08
HABER /  GÜNCEL

Öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü

Öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

Abone ol

İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında binaya dolan dumandan etkilenen bir apartman sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yatak odasında başladığı tespit edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan, Suudi Arabistan ile yakın işbirliğini artırmak istiyor
Pakistan, Suudi Arabistan ile yakın işbirliğini artırmak istiyor
Amerika’da genç Türk yapımcıya ödül!
Amerika’da genç Türk yapımcıya ödül!
İsviçre'nin Beypazarı maden suları uyarısı gündem oldu Beypazarı'ndan ilk açıklama! Uzmanlar ne dedi?
İsviçre'nin Beypazarı maden suları uyarısı gündem oldu Beypazarı'ndan ilk açıklama! Uzmanlar ne dedi?
Özgür Özel: Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir
Özgür Özel: Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir
Bayram tatilinde tatil beldesi doldu taştı! Akın akın Çeşme'ye gittiler
Bayram tatilinde tatil beldesi doldu taştı! Akın akın Çeşme'ye gittiler
BAE'de şiddetli yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
BAE'de şiddetli yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de durdurulan kamyonette 33 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de durdurulan kamyonette 33 düzensiz göçmen yakalandı
İki gözü görmeyen kadın ameliyatla tek gözü görmeye başladı
İki gözü görmeyen kadın ameliyatla tek gözü görmeye başladı
Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
Siirt'te kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası uçurumda ölü bulundu
İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı iddiaları yanıtladı
İsrail'e ihracat devam ediyor mu? Ticaret Bakanlığı iddiaları yanıtladı
Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı