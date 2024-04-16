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Çanakkale'de durdurulan kamyonette 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de durdurulan kamyonette 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de, polisin durdurduğu araçta yakalanan 33 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, 34 EJ 0269 plakalı kamyonette Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi.

Durdurulan araçtaki 33 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem başlatan ekipler, kamyonet, 13 can yeleği ile 33 bin lira ve 200 dolara el koydu. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aracın sürücüsü M.A. ise göçmen kaçaklığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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