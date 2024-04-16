Kiracı ve ev sahipleri bu karara kilitlendi! Yüzde 25 zam sınırı kalktı mı?

Ev sahipleri ve kiracıların gözü kirada yüzde 25 sınırının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin kararda. Meclis'in konut mesaisi bu hafta başlıyor. Kira sınırı düzenlemesinin de görüşülmesi gündemde.

Abone ol

Ev sahipleri ve kiracılar "Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı, uygulamaya devam mı edilecek?" sorularına yanıt arıyor. Düzenlemenin kaldırılması durumunda temmuz ayında kira zammının yüzde 64.6 olması bekleniyor.

Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulaması Haziran 2022'de Meclis'te kabul edilmişti. Daha sonra düzenlemenin süresi 2023 ve 2024 yıllarında uygulanmak üzere uzatılmıştı.



Kira zam sınırı uygulaması tekrar uzatılmaması halinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek. Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak.

Son TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonunda enflasyonun yüzde 44 civarına gelmesi bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi için de yılın geri kalanında ortalama aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 2,5 olması gerekiyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Verilere bakıldığında kontratını temmuzda yenileyecek olanların tavan zam oranı yüzde 64,6 civarında olurken, ağustos ayındaki yenilemelerde bu oran yüzde 70.9'a çıkacak.