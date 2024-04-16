Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan ve Şimşek arasındaki gerilim iddiasına açıklama

Seçimler öncesi ekonomi yönetimiyle ilgili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonominin koltuğundaki Bakan Mehmet Şimşek arasında gerilim yaşandığı iddialarına yalanlama geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında ekonomi politikası konusunda anlaşmazlıklar yaşadıkları iddialarına Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Söz konusu haberde iddia edilen gibi kriz çıktığı ve küresel sistemin devreye girdiği iddiası yalanlandı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."