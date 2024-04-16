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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracaktı, o anlaşma son anda iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracaktı, o anlaşma son anda iptal edildi

Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye ile Karadeniz'deki gemilerin güvenliği için müzakere yaptığı ancak Kiev'in son anda bu anlaşmadan vazgeçtiğim öğrenildi. Anlaşma imzalansaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gelişmeyi 30 Mart'ta duyuracağı aktarıldı.

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Karadeniz'deki gemilerin güvenliği için Rusya ve Ukrayna'nın bir anlaşma yapacağı ve Türkiye'nin bu anlaşmanın merkezinde yer alacağı öğrenildi. Ancak bu anlaşmanın Kiev'in son anda vazgeçmesiyle iptal edildiği öğrenildi. 

Reuters'a konuşan 4 kaynak; anlaşma metninin hazırlandığını ve Erdoğan'ın 30 Mart'ta bu gelişmeyi duyuracağını belirtirken, Ukrayna'nın anlaşmadan çekilmesiyle bu planın boşa çıktığını söyledi.

Anlaşmadan Ukrayna'nın neden çekildiğine dair bir açıklama yapılmazken, Reuters'a konuşan kaynaklar, Kiev'in kararına neyin yol açtığını bilmediklerini söylediler.

Anlaşma metninin detaylarına da ulaşıldı; Türkiye'nin savaşın ilk gününden bu yana arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak Ukrayna ve Rusya ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak "Karadeniz'de ticari gemilerin serbest ve güvenli seyrüseferinin sağlanması konusunda" anlaşma sağlanacakmış...

BM'den doğrulama geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Reuters'in haberine ilişkin yorumu sorulduğunda, haberi doğrulayarak, "Hala Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün üstün geleceğini umuyoruz" dedi.

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