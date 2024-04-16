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Dünyada sayılı merkezlerde yapılıyor Kaçkar Dağları büyüledi helikopterle kayak etkinliği

Dünyada sayılı merkezlerde yapılıyor Kaçkar Dağları büyüledi helikopterle kayak etkinliği

Dünyada sayılı merkezlerde, Türkiye'de ise Rize'de Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak etkinliğine bu yıl 300'e yakın sporcu katıldı.

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Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırladı.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, Türkiye'de 2005'ten itibaren Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ve İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede üç helikopterle gerçekleştirilen faaliyetin sona erdiği 15'nci haftasında Fransa, İngiltere, İsviçre ve İtalya'dan 18 kişilik sporcu kafilesi karın keyfini çıkardı.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 1 metreye yakın olduğu zirvelerde kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular, zirvelerin yanı sıra helikopterlerin uçamadığı günlerde karla kaplı çam ormanları arasında adrenalin dolu zaman geçirdi.

Bölgeye bu yıl getirilen snow-track (paletli kar aracı) ile getirilen sporcuların, orman içlerine taşınarak burada kaymaları sağlandı.

Bu yıl 6 Ocak'ta başlayan etkinliğe 400 civarında sporcu akredite olurken hava şartları nedeniyle 300'e yakın sporcu katıldı.

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