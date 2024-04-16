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Siirt'te kayyum 456 milyon TL borç bırakmış

Siirt'te kayyum 456 milyon TL borç bırakmış

Yerel seçimin üzerinden geçen iki hafta içerisinde birçok çarpıcı gelişme yaşandı. El değiştiren belediyelerde birçok yönetim mevcut borçlarını ilan etti. Kabarık borçlar tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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31 Mart yerel seçim sonrası birçok belediye yönetimi de el değiştirdi. Doğu illerinde kayyum atanan belediyelerde idare partilere geçti. Siirt Belediyesi'ni kazanan DEM Parti, kayyumdan alınan belediyenin 456 milyon 853 bin TL borcu olduğunu ortaya çıkardı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 31 Mart yerel seçimde kazandığı Siirt Belediyesi, kayyumun bıraktığı borcu kentteki bilboardlara astığı afişlerle duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre afişlerde, belediyenin toplam borcunun 456 milyon 853 bin 781,39 TL olduğu belirtildi.

Afişte yazılanlara göre Belediyenin borçları şöyle:

İller Bankası: 208 milyon 481 bin 920,11 TL,

Hazine Müsteşarlığı: 87 milyon 18 bin 223,75 TL

Devlet Su İşleri: 29 milyon 53 bin 585,35 TL

SSK-Vergi Dairesi: 47 milyon 316 bin 667,63 TL

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