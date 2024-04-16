BIST 9.680
DOLAR 32,42
EURO 34,50
ALTIN 2.487,53
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait binalara yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Abone ol

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait ve mensuplarının konuşlandığı Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel ve Teyrharfa beldelerini bombaladığı belirtildi.

Saldırıda binaların tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA ise saldırıya dair geçtiği haberde, İsrail'in hava saldırısında her iki beldedeki evlerde hasarların meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Misilleme iddiaları ortalığı karıştırdı! İran'dan yeni gözdağı: Daha güçlü karşılık veririz
Misilleme iddiaları ortalığı karıştırdı! İran'dan yeni gözdağı: Daha güçlü karşılık veririz
Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisi Geerdink'e iki dilde yanıt
Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisi Geerdink'e iki dilde yanıt
Barış Alper Yılmaz: Tek hedefimiz şampiyon olabilmek
Barış Alper Yılmaz: Tek hedefimiz şampiyon olabilmek
Okan Buruk: Rakibimize bakmıyoruz, Fenerbahçe ile ilgilenmiyoruz
Okan Buruk: Rakibimize bakmıyoruz, Fenerbahçe ile ilgilenmiyoruz
İran'ın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İran'ın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Alanya'da saha kenarı karıştı! Fatih Tekke kırmızı kart gördü
Alanya'da saha kenarı karıştı! Fatih Tekke kırmızı kart gördü
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail mart ayında 6 gazeteciyi öldürdü
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail mart ayında 6 gazeteciyi öldürdü
Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı
Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı
Biden ve Irak Başbakanı Sudani'den ortak açıklama: Tam ortaklık
Biden ve Irak Başbakanı Sudani'den ortak açıklama: Tam ortaklık
İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı
İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına karşılık verme kararı aldı
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti sürüyor!
Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti sürüyor!