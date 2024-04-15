Panathinaikos'tan Fatih Terim için 'imparator' paylaşımı

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Dünya Sanat Günü için yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim için 'imparator' portresi kullandı.

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UEFA, resmi sitesinden 'O gerçek bir imparator' tabirini kullanmıştı...

Fatih Terim, Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alıyor.

Uzun yılar Galatasaray'da çalıştıktan sonra bir süredir takım çalıştırmayan efsane teknik adam kasım ayında Yunanistan ekibi Panathinaikos'la sözleşme imzalamıştı.

Takıma elini değdirdi

Kulübe gelir gelmez takıma elini değdiren Terim, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Anlamlı paylaşım

Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Dünya Sanat Günü'ne özel bir paylaşım yaptı.

Terim için imparator portresi

Yeşil beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Dünya Sanat Günü kutlanırken Fatih Terim için imparator portresi kullanıldı.

Türkiye'den yolu geçen futbolculara da yer verildi

Ayrıca takımda forma giyen eski Fenerbahçeli Willian Arao, eski Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ve teknik direktör Fatih Terim'in fotoğrafları da tablolara uyarlandı.