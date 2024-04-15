Beşiktaş, Fernando Santos'un sözleşme fesih detaylarını paylaştı

Beşiktaş, Fernando Santos ve ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.

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Beşiktaş, Fernando Santos ve ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Açıklamada, "Fernando Santos’la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500.000 EURO fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150.000 EURO’su kendisine, 350.000 EURO’su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Rıza Çalımbay'ın tazminat bedeli de belli oldu!

"Sayın Rıza Çalımbay ve ekibine ise kulübümüzde görev aldıkları 10.11.2023-18.12.2023 dönemi için 7 milyon 220 bin TL ödenmiştir."