Yabancı VAR hakemlerine dudak uçuklatan maaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, ilk kez görev alan yabancı VAR hakemlerinin maç başına ne kadar kazandığı belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümünde kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği duyurulmuştu.

Bu hafta başlanan uygulamada yabancı VAR hakemlerinin alacağı ücret ile yerli hakemlerin alacağı ücret farkı yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Süper Lig'de yerli VAR hakemi her maç için ortalama 15 bin TL kazanırken, yabancı VAR hakemleri ise maç başına yaklaşık 80 bin TL kazanacak. Arada bulunan yaklaşık 65 bin TL'lik fark ise yerli hakemler tarafından hoş karşılanmayacak.

Haber detayında ulaşım masraflarının da karşılandığı belirtilirken yabancı VAR hakemlerinin gidiş-geliş business uçak bilet fiyatlarının 15 bin TL'den başladığı bilgisi verildi.

İLHAN PALUT'TAN TEPKİ

Bu durum sosyal medyada tepki görürken Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, dün Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada TFF'nin yabancı VAR hakemi uygulamasını eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

VAR hakemliğine bazı maçlarda yabancı hakem atanmasını tartışmalı hale getirildiğini belirten Palut, şöyle devam etti:

"Türk sporunun önemli bir paydaşı hakemlerimiz bunu başarabilirdi. Maalesef buraya kadar geldi. Sahada mutlaka hatalar olur ama keşke VAR'da daha dikkatli olabilseydik. Tansiyonu düşürecekse, daha doğru kararlar çıkacak ise bizim hakemlerimiz bundan yola çıkarak daha iyi performans gösterecekse neden olmasın. Takip edeceğiz. Çok karışmak istemiyorum ama kulağıma 'Dışarıdan VAR hakemi getirildi.' cümlesi çok oturmuyor. Bunu başarabilirdik."