BIST 9.729
DOLAR 32,41
EURO 34,48
ALTIN 2.430,47
HABER /  EKONOMİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bayram tatilinde 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayram'ı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.

Abone ol

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiği belirtilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tatilde müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti
Tatilde müze ve ören yerlerini 1 milyon 700 binin üzerinde kişi ziyaret etti
Balıkesir’de DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli yakalandı!
Balıkesir’de DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli yakalandı!
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti
Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba yapılacak
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı çarşamba yapılacak
Uğur Dündar Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına Müjdat Gezen de girdi Tarık Akan ile Dündar yumruklaştı mı?
Uğur Dündar Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına Müjdat Gezen de girdi Tarık Akan ile Dündar yumruklaştı mı?
Milli Saraylara bağlı müzeler, bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı
Milli Saraylara bağlı müzeler, bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı
Mehmet Özhaseki deprem konutları için tarih verdi!
Mehmet Özhaseki deprem konutları için tarih verdi!
Türkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden geldi
Türkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden geldi
Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
MHP Başkanlık Divanı belli oldu Bahçeli'nin A takımına 4 yeni isim girdi
MHP Başkanlık Divanı belli oldu Bahçeli'nin A takımına 4 yeni isim girdi
Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı
Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı