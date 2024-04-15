BIST 9.753
DOLAR 32,41
EURO 34,52
ALTIN 2.452,13
HABER /  GÜNCEL

Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı

Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı

Galatasaray kulübü, yeni sezon kombine fiyatlarını açıkladı. 12 bin tl'den başlayan fiyatları duyuran sarı-kırmızılılarda biletlere yoğun talep olduğu öğrenildi.

Abone ol

Galatasaraylı taraftarlar şimdiden yeni sezon için adeta sıraya girmiş durumda. Galatasaray, 2024/25 sezonu kombine yenileme rakamlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan kombine bilet yenileme açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı;

12.000 tl
13.500 tl
26.000 tl
30.000 tl
40.000 tl
45.000 tl
57.500 tl
70.000 tl
90.000 tl

"Galatasarayımızın 2024-2025 Sezonu için kombine yenileme dönemi 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat: 09.30 itibarıyla başlıyor. 17 Nisan - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek kombine yenileme döneminden 2023-2024 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız yararlanabileceklerdir.

Kombine Maçlık Devir ( Re-sale ) para puanları

Taraftarlarımızın, 2024 - 2025 Sezonu Kombine yenilemesini yaparken, 2022 - 2023 Sezonundan kalan maçların re-sale puanlarını ve 2023-2024 futbol sezonunda yapmış oldukları kulübe devirlerden kazandıkları para puanları, yenileme yaparken indirim olarak kullanabilirler. 2023-2024 Sezonunun geri kalan maçlarında kulübe devir yaparlarsa 2025-2026 sezonunda indirim olarak kullanabilirler.

Yer Değişikliği Hakkında

Mevcut yerlerini yenileyen taraftarlar yer değişikliği için, sadece Rams Park kombine ofisinden 3-4 Mayıs tarihlerinde; saat: 09.00-17.00 arasında yapabilirler. Aynı kategoride ya da daha yüksek kategoriler arasında yer değişikliği yapabilirler.

Kombine Sezonluk Devir Hakkında

Mevcut yerlerini yenileyen taraftarlar kombinelerini sezonluk olarak bir başkasına devredemeyecekler.

Taksitli Satış

Kombine yenilemenizi, tüm kredi kartlarına (Gs Bonus özellikli kredi kartları dahil) vade farklı 3, 5 ,9 ,12 taksit imkanı ile Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Rams Park’taki kombine ofisinden yapabilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron İran'ın İsrail saldırısı için 'başarısız' dedi
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron İran'ın İsrail saldırısı için 'başarısız' dedi
29 kişiye mezar olan Beşiktaş'taki yangınının ön raporu çıktı! İhmaller zinciri
29 kişiye mezar olan Beşiktaş'taki yangınının ön raporu çıktı! İhmaller zinciri
Evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
Mevlana Müzesi bayram tatilinde 125 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
Samsung, akıllı telefon satışında Apple'ı geçti!
Samsung, akıllı telefon satışında Apple'ı geçti!
İzmir’de halk ekmek fiyatında indirim!
İzmir’de halk ekmek fiyatında indirim!
Dere yatağına düşen çocuğun cenazesine ulaşıldı
Dere yatağına düşen çocuğun cenazesine ulaşıldı
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Hamas lideri Heniyye'nin İsrail saldırısında yaralanan torunu hayatını kaybetti
Hamas lideri Heniyye'nin İsrail saldırısında yaralanan torunu hayatını kaybetti
Sobadan zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi
Sobadan zehirlenerek ölen 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın uğurlanacak
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi, yarın uğurlanacak
AK Parti’nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu
AK Parti’nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu