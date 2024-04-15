AK Parti’nin yeni İBB Grup Başkanvekili belli oldu

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki grup başkanvekilliği görevi sona eren Mehmet Tevfik Göksu'nun yerine Zeynel Abidin Okul getirildi.

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göksu'nun yerine Zeynel Abidin Okul getirildi.

Haberi Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer de sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, "5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.