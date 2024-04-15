Özgür Özel, Filistin programını erteledi

CHP lideri Özgür Özel,İran- İsarail arasında yaşanan geriliminden ardından Filistin ziyaretinin ertelendiğini belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce bugün için duyurulan Filistin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir."