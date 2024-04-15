Cem Küçük'ten CHP'li belediyelere öneri: Gerçi çamura yatacakları kesin ama gene de deneyelim

Cem Küçük, Gazze üzerinden iktidarı eleştiren CHP'li siyasetçileri değerlendirdi. Küçük, "CHP’li belediyeler İsrail ürünlerini boykot etsin. O ürünleri belediyelerine sokmasın. Biz de iyi niyetlerini görelim. Gerçi çamura yatacakları kesin ama gene de deneyelim..." dedi.

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Türkiye gezetesi yazarı Cem Küçük, "Sanki Filistin hassasiyetiniz var!.." başlıklı yazısında İsrail'le ticaret eleştirileriyle ilgili CHP'ye öneride bulundu.

Hamas ve Filistin meselesinde Türkiye'de ve dünyada ilk akla gelen ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğini belirten Küçük, müslüman devletler içinde en net tavrı olan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Özgür Özel Hamas'a "terörist" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas için "terörist" dediğini aktaran yazar, CHP'nin Filistin hassasiyetinin samimi olmadığını savunarak yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede Arap düşmanlığının kimler tarafından yapıldığını biliyoruz"

Hamas’ın liderlerinden İsmail Haniyye’nin çocukları ve torunları öldüğünde başsağlığı dileyen Türkiye’ydi. Özel sektörün sattığı ürünleri bile devlet satıyor diye algı yaptılar.

Bu ülkede Arap düşmanlığının kimler tarafından yapıldığını biliyoruz. Muhalefetin kalkıp Filistin hassasiyeti kasması asla inandırıcı değil. Tek dertleri hükûmete itibar kaybı yaşattırmak.

Muhalefet son seçimlerde birçok belediyeyi kazandı. Madem öyle CHP’li belediyeler İsrail ürünlerini boykot etsin. O ürünleri belediyelerine sokmasın. Biz de iyi niyetlerini görelim. Gerçi çamura yatacakları kesin ama gene de deneyelim..."