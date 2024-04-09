İsrail'den Türkiye'nin İsrail'e ihracatı kısıtlama kararına tehdit: Türk ekonomisine zarar vereceğiz

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı soykırımcı İsrail hükümetini kızdırdı. ABD ile temasa geçtiklerini belirten İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Türk ekonomisine zarar verecek karşı tedbirler alınacağını" açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracata, inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Kısıtlama kararı, İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene kadar yürürlükte kalacak.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına tepki gösterdi.

Türkiye'ye tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a destek uğruna "Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini" savunan Katz, "İsrail şiddete ve şantaja boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı olarak ihlal edilmesine göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek karşı tedbirler alacaktır" dedi.

Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Katz, "İsrail'in Türkiye'den ihracatı engellenecek ürünlerin listesinin hazırlanması" ve ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilerek Türkiye'deki yatırımların durdurulması, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Kısıtlanan ürün grupları