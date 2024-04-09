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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Türkiye'den İsrail'e ekonomik yaptırım

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Türkiye'den İsrail'e ekonomik yaptırım

Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Kısıtlama kararı 54 ürün grubunu kapsıyor.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir.İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır. Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor" denildi.

Ayrıntılar gelecek..

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