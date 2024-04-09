Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde hangi adayı destekleyeceği belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi. Akşener'in kongrede Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği konuşuluyor.

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27 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, yeniden aday olmayacağını açıkladı, adaylar peş peşe ortaya çıkmaya başladı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, kurultay kararı sonrası adaylıklarını duyurdu.

Ayrıca Kürşad Zorlu'nun da başkan adaylığını açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

Akşener kongrede Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyecek

Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in kongrede kimi destekleyeceği merak ediliyor. Konuya ilişkin Sabah gazetesine konuşan İYİ Partili bir yetkili, kulis bilgilerini paylaştı.

Akşener'in başkanlık yarışında Müsavat Dervişoğlu'nu desteklediğini, ekibine de bu ismi işaret ettiğini vurgulayan İYİ Partili yetkili, Dervişoğlu'nun parti içinde ağabey rolünde olduğunu belirterek delegeler ile konuştuklarını, Koray Aydın'ın kazanma şansının ise az olduğunu açıkladı.

Daha önce partideki genç hareketin desteğini alarak aday olacağını duyuran ve gemileri yakan ilk isim olan Mehmet Tolga Akalın'ın ise Müsavat Dervişoğlu'nun lehine adaylıktan çekilebileceği, Dervişoğlu'nu destekleyebileceği belirtiliyordu.

Aday olmama kararının arkasında tüzük engeli iddiası

İYİ Partili yetkili Meral Akşener'in yeniden aday olmama kararının perde arkasını da anlattı. Kurultay süreci ve tüzük yapısından bahseden parti yöneticisi, "Bizim tüzüğümüze göre 4 kere aday olmak mümkün değil. Akşener'in aday olabilmesi için kurultayda önce tüzüğü değiştirmesi gerekiyordu. Bu da muhalefete takılacaktı. Akşener, bu riske girmek istemedi ve aday olmadı" diye konuştu.