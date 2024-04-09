Şeyma Döğücü'den Jakuzi açıklaması: İnternetten alınmış jakuziyi paylaştılar

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, başkanlık katında jakuzi bulunduğuna dair iddialara ilişkin, "İnternetten alınmış jakuziyi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna herkesi o kadar inandırdılar ki benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın seçimi kaybeden Sancaktepe Belediyesi'nde Şeyma Döğücü'nün ‘jakuzi’ yaptırdığı iddiası gündeme oturdu.

Döğücü’yse iddiaları reddedip başkanlık katından canlı yayın açarak iddianın kanıtlanmasını istedi.

Özkan daha sonra Twitter’dan, bahsettiği yapının ‘jakuzi’ değil ‘banyo teşkilatı’ olduğunu söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddialara ilişkin soruşturma başlatırken, hedefteki isim eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, tv100'de canlı yayınlanan "Taksim Meydanı" programına konuştu.

Şeyma Döğücü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Orada Şaban Sevinç de dahil olmak üzere internetten alınmış jakuziyi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna herkesi o kadar inandırdılar ki benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Beni çok üzdüler.

"Bizim lüksle işimiz olamaz"

Öyle bir şey olması mümkün değil. Buna nasıl inanıyor insanlar bunu da hayretlerle karşıladım. Bizim şatafatla, lüksle işimiz olmaz. Biz vatandaşımızın her daim yanındayız. Sancaktepe'ye gitsinler oradaki tüm insanlara sorsunlar. Benim nasıl bir başkan olduğumu görsünler."