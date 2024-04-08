TFF Genel Kurul tarihini resmen duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Nisan 2024 tarihinde seçimli olağan genel kurul yapılacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu seçim tarihini resmen duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 programı nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı belirtildi.

"18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Neler olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Büyükekşi, şu ifadeleri kullanmıştı:

Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun.

Erken seçim isteyen kulüpler

Süper Kupa için bulunduğu Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz tarihini işaret etmesi sonrası birçok Süper Lig kulübü seçimlerin daha erken yapılması için TFF'ye resmi imza vermişti.

-Fenerbahçe

-Beşiktaş

-Kasımpaşa

-Karagümrük

-İstanbulspor

-Adana Demirspor

-Samsunspor

-Pendikspor

-Antalyaspor

-Sivasspor