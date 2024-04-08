Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'e karşı yeni bir dizi tedbir aldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Fidan, "İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam ederek binlerce sivili katleden İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı alındığını duyurdu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir."

"GAZZE’YE EN ÇOK YARDIM EDEN ÜLKE TÜRKİYE"

Türkiye, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere en çok yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere en çok insani yardım malzemesi ulaştıran birinci ülke oldu. Gazze'de barış için Türkiye’nin yoğun istihbarat diplomasisi devam ederken, bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimler artarak sürüyor. Bölgede 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşayan Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için dünya ülkeleri seferber olurken, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan 2024 verilerine göre Gazze bölgesine yardım miktarı yüzde 26'yı bulan Türkiye, birinci sırada yer aldı.