Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e silah satışını durdurması için dava açtı

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını durdurması talebiyle Uluslararası Adalet Divanı'na başvuran Nikaragua, Gazze'deki soykırım riskini gerekçe gösterdi. Ülke temsilcisi Gomez, Almanya'nın 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi. Almanya ise dava dosyasının "aşırı önyargılı" olduğunu belirtti.

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Nikaragua, Gazze'de soykırım riski olduğunu belirterek, Almanya'nın İsrail'e askeri silah ihracatını durdurması için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurdu.

Nikaragua ayrıca Almanya'nın, Birleşmiş Milletler Filistin Mülteci Ajansı UNRWA'ya fon sağlamayı durdurma kararını tersine çevirmesini de talep etti.

Büyükelçi Carlos Jose Arguello Gomez, Almanya'nın, UAD hakimlerinin Gazze'ye saldırı sırasında İsrail'in soykırım sözleşmesi kapsamında garanti edilen bazı hakları ihlal ettiğine dair makul şüphe bulunduğunu belirlediğini hatırlattı.

Gomez, Almanya'nın buna rağmen İsrail'e silah tedarik etmeye devam ederek 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini söyledi.

İsrail, soykırım iddialarını reddederek, kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtmişti. Alman yetkililer de UAD davasının haklı olmadığını söyledi.

Arguello Gomez, sözleşmeye göre Almanya gibi imzacı devletlerin, soykırımı önleme görevi olduğunun altını çizdi.

Almanya ise dava dosyasının "aşırı önyargılı" olduğunu belirtti.

Almanya yarın mahkemede kendi sunumunu yapacak.

Almanya, Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında İsrail'in en sadık müttefiklerinden biri oldu.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Almanya, İsrail'e 2023 yılında 353,70 milyon dolar askeri teçhizat ve silah ihracatı yapan başlıca silah ihracatçılarından biri.