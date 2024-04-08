Meral Akşener sonrası Parti'de liderlik yarışı başladı Yavuz Ağıralioğlu'ndan açıklama

Meral Akşener'in koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olurken teşkilatın gazeteci Dicle Canova, "‘Yavuz Ağıralioğlu'nu ikna edin gelsin’ baskısını birçok isme yaptığı da parti kulislerinde konuşuluyor." dedi. Canova, Ağıralioğlu'nun görüşlerini aktardı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinde hezimete uğrayan İYİ Parti'de taşlar yerinden oynadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Bomba açıklamanın ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın adaylıklarını duyurdu. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun da adaylık açıklaması yapacağı iddia edildi.

Akşener'in kararı sonrası İYİ Parti kulisleri hareketlendi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ile konuştu, edindiği bilgileri CNN Türk canlı yayınında aktardı:

"Adaylarla ilgili süreci de takip edeceğiz"

"Aday olanlar ve potansiyel adaylık için nabız tutanların yanı sıra, teşkilatın ‘Yavuz Ağıralioğlu'nu ikna edin gelsin’ baskısını birçok isme yaptığı da parti kulislerinde konuşuluyor. Hatta edindiğim bilgilere göre, adaylık düşünen bazı isimler kendisini arayıp ‘Beraber olalım’ diyor.

Ama Ağıralioğlu bir süredir yeni parti kurmak için istişareler yürütüyor. Hatta genel merkez binası bile baktı. Kendisine sordum, ‘İYİ Parti’ye dönecek misiniz?’ ve Ağıralioğlu "Benim hem İYİ Parti hem genel siyasi süreçle ilgili söyleyeceklerim bitti. Emek eden, partinin yükünü çekenlerin konuşma zamanı geldi. İYİ Parti’nin çok kısa zamanda Türk siyasetinde ümide yürüyüp, kısa zamanda oy kaybetmiş olmasının muhasebesinin kamuoyu ile tartışılacağı bir 20 gün var önümüzde. Adaylarla ilgili süreci de takip edeceğiz. Benim şu an konuşmam doğru olmaz ama Meral Akşener'in ayrılmasının Türk siyasetine kazandırdığı bir şey var. Bedel Ödemek, sorumluluk almak Türk siyasetinde pek alışık olmadığımız bir durum kıymetli bir şeydir" dedi.

"Herkesin ortak mutabakatı olmadan dönmeyi düşünmeyecektir"

Ağıralioğlu şu an uzaktan da olsa süreci takipte, önceliği parti kurmak.

Ağıralioğlu İyi Parti’den istifa ederken 2021 yılında parti içi iktidar mücadelesi vermeyeceğini, hiçbir arkadaşı ile rekabete girmeyeceğini söylemişti. Buna sadık kalmak adına da zaten istifa etmişti. Dolayısıyla sanırım Ağıralioğlu herkesin ortak mutabakatı olmadan dönmeyi düşünmeyecektir."