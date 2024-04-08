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HABER /  POLİTİKA

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Partiden istifa etti

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Partiden istifa etti

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Partiden istifa etti.

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Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İYİ Parti ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum." ifadelerine yer verdi.

Gelinen noktada, İYİ Partinin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek gördüğünü kaydeden Özlale, "Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Özlale, İYİ Partililere hitaben şunları kaydetti:

"Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

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