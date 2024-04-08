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Reklam Kurulundan "Gıda Dedektifi" hesabına idari para cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Reklam Kurulundan "Gıda Dedektifi" hesabına idari para cezası

Reklam Kurulu, internet üzerinden yanıltıcı bilgiler yayımladığı gerekçesiyle "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a 550 bin 59 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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Kurul, Musa Özsoy'a ait "http://www.gidadedektifi.com.tr/" adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları şikayet üzerine incelemeye aldı.

İncelemede, internet sitesinde "Züber Original Fıstık Ezmesi" isimli ürüne ilişkin tanıtımda "Karbonhidratın karşılığında üründe bulunan lif tüketiminin kan şekerinin aniden yükselmemesi ve daha uzun süre tokluk vermesi gibi etkileri olacak. Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor." ifadelerine yer verildiği belirlendi.

Söz konusu ürünün ambalajında "Doğal protein kaynağı" ifadesine yer verilmesine rağmen internet sitesinde "Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor." ifadesinin kullanıldığı, ancak mevzuat gereği "yüksek protein" beyanı yapılabilmesi için gıdanın enerji değerinin en az yüzde 20'sinin protein tarafından sağlanması gerektiği, ürünün 22 gram protein değeriyle mevzuatta yer alan beyan koşulunu sağlamadığı tespit edildi.

İnceleme konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerle mevzuatta izin verilen sağlık beyanlarının dışına çıkıldığı, söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi.

İnceleme konusu tanıtımların, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem ile Tüketicinin Korunması Hakkında kanunlar, Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı, Veteriner Hizmetleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine aykırı olduğu belirlendi.

Reklam Kurulu, incelemelerin ardından, "internet üzerinden tüketici haklarını koruma adı altında yanıltıcı bilgiler yayımladığı" gerekçesiyle "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 550 bin 59 lira idari para ve reklam durdurma cezaları verilmesini kararlaştırdı.

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