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CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Gaffar Yakınca yazdı

CHP ve İBB’de rüşvetin ‘en tepe yöneticisi’ kim? Gaffar Yakınca yazdı

Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasını köşesine taşıdı. İnsan gerçekten hazmetmekte zorlanıyor Yakınca "Zenginlere hizmet ettikleri için de dokunulmazlıkları var. Ne polis görüyor buralarda dönen dolapları, ne zabıta, ne maliye…" diye yazdı.

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İnsan gerçekten hazmetmekte zorlanıyor. Evine ekmek götürmeye çalışan 29 emekçi bir bodrum katının dehlizlerinde yanarak zehirlenerek yaşama veda etti. Kimi demir ustası, kimi marangoz, kimi hamal… Aralarında henüz çocuk yaşında olanlar bile vardı. Heyhat, bayramı görmeleri nasip olmadı…

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi lüks gece kulüpleri ile ünlü. Kulüp dediğimize bakmayın, fuhşun uyuşturucunun kol gezdiği beşinci sınıf batakhanelerden söz ediyoruz, farkları zenginlere hizmet etmeleri, pahalı olmaları. Zenginlere hizmet ettikleri için de dokunulmazlıkları var. Ne polis görüyor buralarda dönen dolapları, ne zabıta, ne maliye…

Diğerleri bir yana, 29 İşçinin öldürüldüğü iş cinayeti, özellikle belediye ile ilgili. Çünkü işçiler bir yangın sonunda öldüler ve anlaşılan o ki binanın ne yangın güvenliği var ne de doğru düzgün bir ruhsatı.

Gaffar Yakınca'nın yazısının tamamını okumak için tıklayın

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