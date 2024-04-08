Sancaktepe Belediyesinde 'jakuzi' iddiası! İmamoğlu'nun kampanya direktörü ağız değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi'nde Şeyma Döğücü'nün ‘jakuzi’ yaptırdığı iddiasıyla ilgili tepkiler gelince yeni açıklama yaptı. Özkan, "Jakuzi’ değil banyo teşkilatı." dedi. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sancaktepe Belediyesinde jakuzi" iddiası üzerine resen soruşturma başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın seçimi kaybeden Sancaktepe Belediyesi'nde Şeyma Döğücü'nün ‘jakuzi’ yaptırdığı iddiası gündeme oturdu.

Döğücü’yse iddiaları reddedip başkanlık katından canlı yayın açarak iddianın kanıtlanmasını istemişti.

Özkan daha sonra Twitter’dan, bahsettiği yapının ‘jakuzi’ değil ‘banyo teşkilatı’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu’nun kampanya direktörü, başkanlık katında aynı zamanda ‘iç içe geçen makam odaları’, ‘dinlenme odaları’, ‘başkana özel tam teşekküllü mutfak‘ ve ‘yemek odaları’ olduğunu da söyledi.

Özkan, Döğücü’yü de etiketlediği paylaşımında şunu yazdı:

Sancaktepe Belediye binasının başkanlık katında benim gördüğüm, kamu bütçesiyle yapılmış olan harcamanın vicdansızlığıdır hanımefendi.

Buradaki asıl konu, milletin evlatları sarsıcı ekonomik krizde büyük ızdıraplar içinde hayata tutunmaya çalışırken, bir ilçe belediye başkanının binlerce metrekarelik bir makam katını kendisine nasıl hak görebildiğidir.

İç içe geçen makam odaları, dinlenme odaları, başkana özel tam teşekküllü mutfak, yemek odaları ve benim ‘jakuzi’ diye tarif ettiğim kocaman banyo teşkilatı… Bir kelime üstünden tepineceğinize, bu akıl almaz israfı nasıl yapabildiğinizi söyleyin hele…

Peki, görevden ayrılırken milletin parasıyla alınmış başkanlık katındaki onca eşyayı kişisel malınız gibi nasıl götürebildiniz ve koskoca katı bomboş bırakabildiniz? Kamunun mallarını kamuya geri gönderecek misiniz?

Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası paylaşımı üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, X isimli sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

AK Parti'den "Sancaktepe Belediyesinin başkanlık katındaki jakuzi" iddiasına yalanlama

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın "Sancaktepe Belediyesinin başkanlık katındaki jakuzi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla, yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum." dedi.

Akpınar, AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı üyeleriyle belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Necati Özkan'ın bir yayın kuruluşunda dile getirdiği "jakuzi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye binasının 2017'de dönemin belediye başkanı İsmail Erdem tarafından tamamlandığını kaydeden Akpınar, "Bu binanın dördüncü katı, çatı katı. Siz de göreceksiniz, görüntülerinizde muhakkak olacak. Çatı katında, çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var. Bu mekan içerisinde de Sancaktepe Belediye Başkanı'nın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanların, danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalardan mevcut bir mekan, toplantı salonlarının olduğu bir mekan." diye konuştu.

Akpınar, söz konusu alanda fiziki şartlar nedeniyle kullanılmayan birçok alanın da mevcut olduğunu belirterek, "Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum. Ben sizlerden de rica ediyorum, az sonra belediye binasına çıkın, o bahsedilen ve sosyal medyada, yazılı ve sosyal basında gördüğümüz o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla, yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe halkına hizmet edilmesini arzu ettiklerini kaydeden Akpınar, şöyle konuştu:

"İftirayla, ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin 'Çamur at, izi kalsın' anlayışıyla bir yere varılamayacağını biz de biliyoruz, tüm vatandaşlarımız da biliyor. Ben bu konudaki dikkatlerinizi, bu yapılan iftiraların asılsız olduğunu ve hiçbir zaman da bizim belediye başkanlarımızın katlarında böyle sosyal medyada görünen çok şafşatalı ne jakuzi, ne kullanım alanları olduğuna şahit olmadım. Böyle bir şey de bizim zihniyetimizde yok ama ben tüm basın mensupları arkadaşlarımdan özellikle sizlerin vasıtasıyla hem kamuoyu vicdanına bunları sunmak istiyorum hem de Sancaktepe halkımızın bu linç girişimini, bu ahlaksızca davranışları yapan kişi ve şahısları kendi vicdanlarına havale ediyorum."

Şeyda Döğücü hukuki girişimde bulunacak

Bir gazetecinin Şeyma Döğücü'nün konu hakkındaki başlatacağı hukuki sürece katılım sağlayıp sağlamayacaklarını sorması üzerine Akpınar, "Başkanımız malum bayram tatili vesileyse şehir dışında, kendileri böyle bir girişimde bulunacak, hukuki sürecini değerlendirecektir muhakkak. Ama bize aksedilen bir konu şu anda yok ama başkanımızın bunu devam ettireceğine inanıyorum." dedi.