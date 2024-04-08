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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yeniden Refah açıklaması: Çağrımla oyu eksildi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yeniden Refah açıklaması: Çağrımla oyu eksildi

Cübbeli Ahmet Hoca yerel seçimlerde cumhur ittifakına oy çağrısıyla ilgili konuştu. Ehveni şerri tercihin vacip olduğunu söyleyen Ünlü, "İstanbul’da Yeniden Refah'ın oyun 3'tü. Beklenti neydi 4.6'ydı. 6'ya 8'e çıkaran vardı. Kaça düştü 2'ye düştü." dedi.

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tv100'de açıklamalarda bulundu.

Ünlü, 31 Mart Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı dışında kalan partilere oy vermenin caiz olmadığı yönündeki sözlerine açıklama getirdi.

Ünlü, "Buradaki parti meselemdeki caizidir, değildiri millet anlamadı tam. Mesele şu; Yeniden Refah ve Saadet tabanında benim çok dinleyenim var. Ben Cumhuriyet Partililere hitaben bir konuşma yapmadım." dedi.

Bir önceki yerel seçimlerde Saadet Partisi'nin AK Parti'ye kaybettirdiğini söylediğine dikkat çeken Ünlü, Yeniden Refah'ın adayının çekilmesini beklediğini ancak bunun olmadığını söyledi.

Milli düşündüğünü ve FETÖ ve PKK tehlikesine değinen Ünlü, "Kazanamayacağın kesin. Dini konuşuyorum. Burada şer var burada ehveni var. Devletin bekaa sorunu. Ehveni şerri tercih mecelleye göre vaciptir." dediğini aktardı.

"Bu çağrı karşılık buldu"

İstanbul seçimlerine ilişkin Ünlü, şunları söyledi:

"İstanbul’da Yeniden Refah'ın oyun 3'tü. Beklenti neydi 4.6'ydı. 6'ya 8'e çıkaran vardı. Kaça düştü 2'ye düştü. O bir puan onun eğilimini düşünün. Genelde 6 eğilim yukarı gidiyordu. Şu anda kaç aldı 2. Biz İstanbul özelinde dedik mi dedik. Bizi de Allah için sevenler var. Ben Türkiye genelinde verilmez demedim. Ben bu seçim itibariyle dedim ve İstanbul özelinde dedim. Arttırmadı 3’den 2’ye düştü. Halbuki temayülü 5-6’ydı. Dolayısıyla bu çağrı karşılığını buldu.

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