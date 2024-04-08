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Fenerbahçe: Dik durmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe: Dik durmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'la yapılan Süper Kupa'dan çekilmesinin ardından "Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı.

Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 4. dakikada sahadan çekildi. Müsabaka tatil edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karar verilecek.

Fenerbahçe de maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

"Dik durmaya devam edeceğiz"

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.

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