Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini yorumladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçının ardından "Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya rezil olduk. O kadar çok senaryo söylendi ki, böyle olmasını beklemiyorduk" dedi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

Müsabakanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"Dünyaya mahcup olduk"

Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Şanlıurfa'daki taraftarlara derbi izletmektense acayip saçmasapan şeyler yaşadık. Çok önemli bir kupa bu, 100. yıl kupası. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken, hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Bu maçın geliri depremzedelere yardım olarak gidecekti. Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bunların ötesinde. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Bu çocukları niye alet ediyorsunuz kendi amaçlarınıza? Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Bu şekle getirmenin kime faydası oldu? Önümüzdeki günler, daha da gerginleşecek. Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. İnsanların bir sefer daha düşünmesini isterim. Hiç güzel olmadı.

"Urfalılar bizi bağrına bastı"

Dursun Özbek, Şanlıurfa'da büyük bir sevgi gördüklerini söyledi.

Ben protokole geldim. Fenerbahçe'den bir yönetici oraya gelmedi. Normalde oraya gelmeleri gerekiyordu. O kadar çok senaryo söylendi ki, böyle olmasını beklemiyorduk. İki üç gündür buradayım. Böyle sevgi görmedim. Urfalılar bizi bağrına bastı.

"Bence aradaki zaman makuldür"

Dursun Özbek federasyonun seçim kararı hakkında şu sözleri sarf etti:

Federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Federasyon da gerekeni yaptı. Hayırlı olsun. Birdenbire bugünden yarına olmaz. 100'den fazla kişiyi seçeceğiz. Bence aradaki zaman makuldür. Herkes şunu anlamalı. Erken seçim kararını federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. 20 gün mü çok önemli bir federasyon için. Federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Daha önlerinde uzun bir süre varken, bu kararı aldılar. Federasyonun kararının sorgulanmasının altında başka maksat olduğunu düşünüyorum.

"Tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çağırıyorum"

Dursun Özbek, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ben Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çağırıyorum.