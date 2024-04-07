Fenerbahçeli taraftarın Icardi kehaneti gerçek oldu

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi ile tatil edildi. Maçtan önce bir Fenerbahçeli taraftarın Icardi kehaneti ise gerçek oldu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi Fenerbahçeli bir taraftarın sosyal medyadaki Icardi kehaneti ise gerçek oldu.

Maçın başlamasına saatler kala kişisel sosyal medya hesabından, "Fenerli olarak en büyük korkum sahaya çıkıp maçı iptal ettirene kadar Icardi'nin gol atıp aşkın olayım çaldırması" ifadelerini kullanan taraftar, yorumu ile gündem oldu.

Karşılaşmanın başında Galatasaray, Icardi'nin golüyle maçta öne geçmiş ardından sarı-lacivertli takım oyuncularının santra yapmadan soyunma odasına gitmeleri üzerine maç tatil edilmişti.