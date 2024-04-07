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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

YSK karar verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp ilçelerinde seçim yenilenmeyecek

YSK karar verdi! Siverek, Halfeti ve Ürgüp ilçelerinde seçim yenilenmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçeleri ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi doğrultusunda il seçim kurullarınca alınan kararları kaldırdı.

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31 Mart'ta millet sandık başına giderek oylarını kullandı. Sonuçların açıklanmasının ardından partilerin YSK'ya itirazları ise devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı başvuruları inceledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Şanlıurfa'nın Siverek, Halfeti ve Nevşehir'in Ürgüp ilçelerinde seçimlerin yenilenmemesine karar verdi.

Seçimler yenilenmeyecek

CHP'nin "Ürgüp'te seçimin yenilenme kararının kaldırılması" talebi, Kurul tarafından kabul edildi, seçimler yenilenmeyecek.

AK Parti'nin Siverek'te, DEM Parti'nin de Halfeti'de "seçimin yenilenmesi" kararına itirazları YSK tarafından kabul edilerek, seçimlerin yenilenmeyeceğine karar verildi.

İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebine ret

Öte yandan başvuruları değerlendiren YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.

DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi, YSK tarafından kabul edilmedi.

AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.

YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.

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