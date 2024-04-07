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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı. 11 Mart tarihinde sona eren başvuruların ardından, başvuruda bulunan binlerce aday sonuçlar için bakanlıktan gelecek duyuruyu bekliyordu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının bayramdan önce açıklandığını duyurdu. Peki, Aile Bakanlığı 8 bin personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarında bekleyiş sona erdi merakla beklenen sonuçlar açıklandı. 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler gelecek sonuç duyurusuna çevrilmişti. İşte Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alımı için sonuç sorgulama ekranı.

8 bin personel alımı sonuçları açıklandı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde;

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8.000 sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi Bayramdan önce açıkladık.

Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nda “Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye” anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!"

Aile Bakanlığı tarafından açıklanan 8 bin personel alımı sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
Yapılacak olan personel alımı, destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi kadrolardan olacak.

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