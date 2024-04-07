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YSK'dan Mardin Dargeçit kararı! DEM Parti'nin kazandığı oylar yeniden sayılmayacak

YSK'dan Mardin Dargeçit kararı! DEM Parti'nin kazandığı oylar yeniden sayılmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin'in Dargeçit ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı fakat AKP'nin itirazı sonrazı yeniden sayım yapılma kararını kaldırdı.

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Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti'nin itirazı sonrası Mardin'in Dargeçit ilçesinde oyların yeniden sayılmayacağına karar verdi. AKP, taşımalı seçmene rağmen DEM Parti'nin kazandığı Dargeçit'teki sonuçlara itiraz etmişti.

YSK tarafından yapılan açıklamada "DEM Parti, Mardin Dargeçit'te İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması hususunda verdiği kararın kaldırılmasını istedi, kabul edildi. Oylar yeniden sayılmayacak" denildi.

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